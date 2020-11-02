تامر حسين يُهنئ الشاعر بهاء الدين محمد بعيد ميلاده: أستاذي العبقري

حرص الشاعر تامر حسين على تهنئة الشاعر الكبير بهاء الدين محمد بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

نشر تامر صورة لبهاء، وعلق عليها قائلاً: "عيد ميلاد أستاذى العبقرى الشاعر الكبير أستاذ بهاء الدين محمد اللى باعتز بصداقته جداً ❤️ وإنسان راقٍ ومحترم وفنان

عبقرى"وتابع قائلًا: "من أهم شعراء مصر والوطن العربى وصاحب علامات ونجاحات كبيرة بصوره المميزة فى الشعر، وماشاء الله لو عدينا مش حانخلص تاريخ كبير، تعيش وتبدع وتمتعنا بأعمالك الراقية".

اقرأ أيضًا.. تامر حسين: يوم 6 أكتوبر هايفضل محفورًا في قلوبنا

Advertisements

يذكر أن أحدث الكتابات الغنائية لحسين، كانت من خلال أغنية "بألف سلامة" للفنان تامر حسين، التي طرحت عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، لحنها: محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي لـيحيى يوسف.

إضافة إلى أغنية "أماكن السهر"، للهضبة عمرو دياب، التي تم طرحها خلال أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 21 مليون مشاهدة، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أسامة الهندي.