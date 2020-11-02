الخميس.. كوكب الشرق تُغني سيرة الحب ودارت الأيام في الساقية

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الخميس المقبل 5 نوفمبر، وتطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين، وذلك فى تمام السادسة والثامنة مساءً فى قاعة النهر.

تغنى فيهما سيرة الحب ودارت الأيام، وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من

جديد"، الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة"، للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع

Advertisements

"أم كلثوم تعود من جديد"، ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.