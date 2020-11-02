صورة.. نجوى كرم تستعد لحفلها الغنائي في دبي

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها من استعداداتها لحفلها الغنائي المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت نجوى على الصورة، قائلة: "رايحة عالاستديو اعمل بروفة كرمال حفل الخميس بدبي ".

يقام الحفل يوم الخميس 5 نوفمبر، في أحد

الفنادق الكبرى في دبي، ويعتبر هو أول حفل غنائي لها بعد توقفها بسبب كورونا

يذكر أن نجوى تشارك حاليًا في لجنة تحكيم برنامج المواهب الغنائية الشهير The Voice Senior، في نسخته الأولى، بجانب كل

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من "هاني شاكر، سميرة سعيد، ملحم زين"، حيث انتهت مرحلة "الصوت بس" لتبدأ المرحلة المقبلة من البرنامج وهي مواجهة المواهب ببعضها البعض.

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حظى البرنامج على نسبة مشاهدة عالية، حيث إنه متخصص في المواهب الغنائية لعمر الـ60 فيما فوق، فشهد البرنامج تفاعل متابعيه مع مواهبه الفريدة والمتميزة.