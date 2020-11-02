ملياردير هندي يخسر 5 مليار دولار من ثروته بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 39 دقيقة

خسر الملياردير الهندي موكيش آمباني، 5 مليارات دولار بسبب تراجع الطلب على الوقود، لبقاء الناس في بيوتهم وعدم حاجتهم لاستهلاك هذه الطاقة في ظل أزمة وباء كورونا.

ويمتلك امباني شركة “ريلاينس إندستريز” أكبر مؤسسة اقتصادية خاصة في الهند، وقد تأسست سنة 1966 بالاستثمار في المنسوجات والبوليستر، قبل توسعها إلى قطاع المحروقات والطاقة لاحقا، ثم الخدمات الرقمية والترفيه.

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واصبحت “ريلاينس إندستريز”، عملاق قطاع المحروقات وتكرير النفط وتوزيعه، الا انه تعاني في الفترة الاخيرة من تراجع كبير لمداخيلها وأرباحها وانخفاض قيمة أسهمها إلى أدنى مستوى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما دفع المالك موكيش آمباني إلى الانخراط في مشروع تحويلها إلى شركة للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، متخليا عن المحروقات.

اما أرباح شركة “ريلاينس”، التي تمتلك أكبر مصفاة نفط في العالم بقدرة تكرير تصل إلى 1,24 مليون برميل يوميا، انخفضت بنسبة 15 بالمائة في آخر 3 أشهر، ما يعادل 1,3 مليار دولار بالقيم المطلقة، حسب المعطيات التي أعلنتها الشركة يوم الجمعة الماضي، مثلما انخفضت مداخيلها بنسبة 24 بالمائة.