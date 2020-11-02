ريال مدريد يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

أثبتت الفحوصات إصابة لاعب ريال مدريد ا إيدير ميليتاو، بفيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلن النادي اليوم الإثنين.

وأكد النادي أن ميليتاو تم عزله في منزله، أما باقي نتائج اللاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت سلبية.

ويلتقي نادي ريال مدريد بنظيره إنتر ميلان، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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ويطمح الطرفان لتحسين موقعيهما، لأنهما يفترض أن يكونا المرشحين الأبرز للعبور إلى الدور الثاني من أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، وبروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وينص بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، على أنه إذا لم يجر اللاعب اختبارًا جديدًا، وتظهر نتيجته سلبية قبل 6 ساعات من بدء المباراة، سيتأكد غيابه عنها.

ويشترط يويفا إجراء اختبار كورونا قبل يوم أو يومين، من كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، لكن ظهور عينة إيجابية في ريال مدريد، أجبرهم على إجراء الاختبار الجديد، لمعرفة ما إذا كان هناك المزيد من الحالات.