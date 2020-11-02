فيديو| وائل الإبراشي لفنانات الجونة: خلي فيلمك يعمل ضجة مش فساتينك العارية

رنا صلاح الدين - وجه الإعلامي المصي وائل الإبراشي رسالة إلى نجمات الفن، اللاتي ظهرن بفساتين جريئة على السجادة الحمراء في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

الإبراشي قال، في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية: "ما سيسأل عليه الفنان في نهاية مسيرته، هو حصيلة أعماله الجيدة التي قدمها وليس ملابسه أو حركاته.

وأضاف: "محدش قال هي فساتين فاتين حمامة أو بدل رشدي أباظة في المهرجان عاملة إيه.. مهم اه تلبس وتهتم.. لكن المفروض نلاقي فيلم فلانة أو مسلسل فلانة اللي مسيطر على المشهد مش فستانها".

وأكمل: "في حد كده بيبقى كل حصيلته إنه يعمل فستان يعمل ضجة أو عمل حركة تعمل ضجة وبس.. رامز أمير بيقول أنا بلعب تايكوندو يبقا تلعبه في ساحة التايكوندو.. بتلعب ملاكمة تبقا في ساحة الملاكمة.. مش هروح مهرجان واضرب لي خمسة ستة وأقول أصل أنا بلعب ملاكمة".

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واستطرد: "المسألة أصبحت ظاهرة.. مفيش حد بيقول إنه الناس متلبسش الفساتين الأنيقة لكن لما يبقا الفستان معمول عشان يعمل ضجة بسبب إنه ربع فستان أو إن مبين أجزاء كبيرة من الجسد يبقا ده له هدف تاني".

وتابع: "والفنان والفنانة هيحساب على حصيلة أعماله الفنية مش حصيلة فساتينه.. لفت الانتباه بيخلي حصيلتك هي شوية فساتين.. خلي فيلمك يعلم ضجة مش فستانك.. لأنه ما أسهل عمل ضجة بالفساتين العارية".