فيديو| بعد تعليقها على كورونا.. أصالة تسخر من ياسمين صبري

رنا صلاح الدين - فاجأت النجمة السورية أصالة نصري، الجمهور بحضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، على الرغم من عدم حضورها الافتتاح.

وقالت أصالة، خلال لقائها مع برنامج "":mbc trendingالمنتج محمد مشيش قالي تعالي قولت يلا جاية عندي فستان هلبسه، ما كان بدي قبل، هلأ صار بدي.. أنا هيك اللي بيجي عبالي بعمله".

على جانب آخر أكدت أصالة، أنها لا تخاف من فيروس كورونا وتقريبًا تجري مسحة يوميًا، قائلة:"بعمل تقريبا كل يوم، أنا عموما مش خوافة أنا إنسانة كان عندي أزمات وأشياء تخوفني أكبر من هيك بس ما بخاف غير من ربي".

وتابعت أصالة حديثها على طريقة الفنانة ياسمين صبري، قائلة:"كورونا بالنسبة لي مرحلة وبتعدي واللي ياخدها ياخدها والبقاء للأقوى"، وخمن البعض بأن أصالة تسخر من ياسمين خاصة أنها رددت نفس كلامها وهو ما لفت انتباه الكثير.

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وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد تحدثت من قبل عن كورونا، فكان ردها مثير للشكوك حول احتمالية إصابتها بالفيروس وتعافيها منه، حيث قالت:"أنا مش ببقى مهوسة بالخوف.. ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي اكيد هيجي للعالم كله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل"، مختتمة حديثها بالإستعانة ببعض كلمات أغنية الفنان محمد رمضان "أقوى كارت في مصر"، قائلة:"البقاء للأقوى".

على جانب آخر حسمت الفنانة اصالة قرارها النهائي بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، وقالت أنها لن تتزوج مرة ثالثة.

الفنانة السورية أكدت أن قرارها بعدم الزواج مرة ثالثة قرار نهائي لا رجعة فيه، نافية أن تكون قد فقدت ثقتها في الرجال، حيث أكدت إن أصدقاءها كلهم رجال، وهي تحب الرجل صديقا وأخا ربما أكثر من النساء، كما أن الإنسان الذي يستأثر بأكبر حبها واحترامها وإجلالها رجل وهو والدها.

وكشفت أصالة أن العمل على إصدار ألبومها "لا تستسلم" كان منقذا لها في أصعب مراحل حياتها على الإطلاق،حيث كان ذلك في بداية انفصالها وأوج ألمها وصدمتها، فقد كانت تبحث عن الهروب بأي طريقة، وكان فنها وعملها أفضل هروب، لافتة إلى أن الألبوم أنقذها من الظروف الصعبة التي فضتها أزمة كورونا.