بفستان مكشوف الصدر.. شاهد لقاء الخميسي تشكر مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة شكر لمهرجان الجونة السنمائي بدورته الرابعة، بعدما أتاح فرصة لهم لحضور أفلام من ثقافات مختلفة.

ونشرت لقاء، صورة لها ظهرت من خلالها على المرجيحة مرتدية فستانًا أبيض اللون مكشوف الصدر، معلقة عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"احساس بديع لما تُتاح فرصة مقابلة مبدعين سينمائيين من مختلف دول العالم والفُرجة على افلام من ثقافات مختلفة تتيح لينا معرفة شركائنا على الارض من مختلف الاجناس واللغات عن طريق لغة السينما".

وتابعت:"لغة السينما والفن هي طريقة التواصل والحُب والمودة والابداع والصدق.. شكرا مهرجان الجونه لاتاحة الفرصه للحضور للتواصل الانساني والسينمايئ" .

لقاء الخميسي

واختتمت حديثها قائلة:"شكرا للمجهودات العظيمه والتنظيم والاجراءات الاحترازية في ظل جائحة شلت حركة العالم .

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شكرا لكل اللحظات البديعه".

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، قد كشفت عن جنسية والدتها، مؤكدة أن جنسية والدتها عراقية أشورية.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج "راجل و2 ستات" على قناة ON: "والدتي مش مصرية.. هي عراقية أشورية، وبابا ماما أتعرفوا على بعض في العراق يعني بابا كان في العراق واتعرف على ماما هناك وحبوا بعض واتجوزوا".

وأضافت: "أهلها مكانوش موافقين لأن طبعًا الأشوريين مابيتجوزوش غير بعض ماينفعش يتجوزوا حد مش من الأشوريين عاملين زي الفراعنة عايزين النسل يفضل مكمّل".

وأكملت: "لكن ماما قبلت تتجوز واحد بره العشيرة فكانت خناقة وتحدّت كل حاجه عشان بابا"، لافتة إلى أنها لا تعرف أسباب تسمية والدها لها بـ "لقاء"،قائلة: "ماسألتهوش على اسمي وسبب التسمية لكن يمكن عشان تلاقوا مع بعض".