بعد إصابة عائلته بفيروس كورونا.. الوليد عاصي الحلاني: “تجاوزنا هذه المحنة الصعبة”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الوليد الحلاني ابن النجم اللبناني عاصي الحلاني عن إصابة عائلته بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال لقائه مع أحد البرامج موضحاً أنه أصيب بكوفيد19 بعد سفره إلى إحدى الدول ثم نقل المرض إلى والده عاصي الحلاني.

كما أضاف أن والدته كوليت الحلاني وشقيقته الأصغر التي تدعى دانا الحلاني قد أصيبتا من قبل.

وأكد خلال حديثه أنه هو وأفراد عائلته الآن بخير وقد تجاوزوا جميعاً هذه المحنة الصعبة.

يذكر أن الوليد يستعد لطرح ديو غنائي برفقة والده فارس الأغنية العربية، لم يكشف عن تفاصيله بعد، أما آخر أعماله فهي أغنية “قالتلي” التي حققت نجاحاً ملحوظاً، إذ وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب خلال شهر من طرحها، وهي من كلمات وألحان عاصي الحلاني.