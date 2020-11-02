بالصور – أم كلثوم وعمالقة الزمن الجميل في ختام الجونة السينمائي

متابعة بتجـــــــــــــرد: رغم مرور سنوات على رحيلهم مازال حضورهم يطغى على الجميع وأسماؤهم تلمع وكأنهم على قيد الحياة.

وفي لفتة جميلة، أبدع مصمم الجرافيك المصري محمد جابر في تصميم صور جديدة تضم مجموعة من عمالقة الفن في الوطن العربي وهم يتألقون على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، الذي بدأ منذ 23 أكتوبر.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان حضور نخبة من النجوم من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بين الفنانين الراحلين الذي اختارهم محمد جابر ليعود بهم الزمن ويوجدوا على السجادة الحمراء في حفل الختام هم: كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبدالحليم حافظ، إضافة إلى سعاد حسني وفريد شوقي ورشدي أباظة وفؤاد المهندس وعبدالمنعم متولي وشادية وماجدة وعمر الشريف وزبيدة ثروت.

وما إن نشر المصمم الصور عبر صفحته على انستغرام انهالت التعليقات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بجمالية الصور التي أعادتهم للزمن الجميل وتمنى بعضهم لو أن الزمن يعود للوراء لرؤية أولئك النجوم يسطعون في سماء الدراما المصرية والمشاركة في أبرز المهرجانات تكريماً لإنجازاتهم وأعمالهم الخالدة.