بالفيديو – يسرا تكشف حقيقة خطوبتها لرشدي أباظة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت الفنانة يسرا خلال حلولها ضيفة على برنامج “السيرة” الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة dmc، عن حقيقة طلب الفنان رشدي أباظة الزواج منها.

حيث قالت: “كان في خاتم ألماظ هو جايبهولي، عمري ما أخدته، في آخر مرة شوفته في حياتي كان تعب، عيان أوي، فكان لابس الفص، قالي أنا هاجي عشان أديكي الخاتم، قولتله يا رودي مش موجود الخاتم في إيدك، الفص وقع، قالي إيه؟!، ساعتها اتقبضت أوي عرفت إن دي آخر مرة هشوفه فيها وفعلا ما شفتوش تاني”.

أوضحت يسرا أن رشدي أباظة كان رجلا يمتلك ذوقاً، قائلة: “مين ميحبوش، رشدي كان جميل، وكنت بحبه أوي أوي، لازم يتحب ويتقدر لأنه كان بيقدر اللي قدامه جداً، لو دخلت عليه هيشد الكرسي، ويقعدني يقولي إنتي هانم إنت ست كان جنتل مان”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة يسرا كانت مشاركتها في سباق دراما رمضان 2020 بمسلسل “خيانة عهد”، من بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان ‏وهنادي مهنى، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل – العدل جروب وإخراج سامح عبد العزيز‎.