هاني رمزي يتعرض للانتقاد والهجوم لهذا السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: بمجرد إعلان النجم هاني رمزي أنه تعاقد على فيلم جديد يحمل اسم “عمر المحتار” قوبل بسيل من الانتقادات والهجوم الحاد من قبل جمهور عريض في الوطن العربي وخاصة في مصر وليبيا.

ويرجع سبب الهجوم على هاني، هو اسم الفيلم الذي أعلن عنه، حيث اعتبر الكثيرون أنه يعد سخرية من الفيلم العالمي “عمر المختار” والذي يصور حياة شيخ المجاهدين الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي أوائل القرن الماضي، الامر الذي لا يقبله أي شخص.

ويذكر أن فيلم هاني رمزي من تأليف سامح سر الختم وشادى محسن ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة بعد ترشيح عدد من الأبطال وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية التي تعود عليها ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة .

ويعيد هذا العمل النجم هاني رمزي للسينما بعد غياب أكثر من عامين ونصف العام منذ قدم آخر أعماله فيلم “قسطى بيوجعني” مع الفنانة مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وآخرين، ومن إخراج إيهاب لمعي، وتناول الفيلم حياة هاني رمزي البسيطة الذي يعمل محصلاً للفواتير واﻷقساط الخاصة باﻷجهزة الكهربائية، ويقع في العديد من المفارقات الكوميدية التي يتعرض لها أثناء تأدية عمله.