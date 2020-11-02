باسل خياط يفاجئ الجميع بصورة من المراهقة

متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد النجم باسل خياط ذكريات الدراسة من خلال صورة عفوية نشرها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام واظهرت حجم الاختلاف في تسريحة شعره الكيرلي ونحافته وملامحه.

ولفت النجم السوري الانظار بشعره الكثيف والطويل والذي يشبه الى حد كبير شعر ابنه وملامحه، لافتين الى ان الشهرة غيرت شكله بنسبة ضئيلة وبأنه لا يزال يحافظ على ملامحه دوا اي تغيير.

من جهة ثانية، يعود الفنان المميز للمنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، بمسلسل “ظِل” الذي تعاقد على بطولته مؤخرا.

Advertisements

ويجسد باسل في المسلسل شخصية رجل حياته مليئة بالأسرار والمغامرات والتشويق الدرامي الإجتماعي، الذي يخدم حكاية من نوع آخر، محورها السلطة والحب وبينهما القدرة على التلاعب بمصائر الناس.

ومن المقرر تصوير المسلسل بين بيروت وأبو ظبي، وهو فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير رامي الملا، وإخراج التونسي محمد خياري، ويجمع عددا كبيرا من الممثلين العرب.