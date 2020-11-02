نجوى كرم بكامل رشاقتها تُجري بروفاتها النهائية استعدادًا لحفلها في دبي

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم لإحياء أوّل حفل غنائي لها بعد جائحة كورونا بمدينة دبي يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأجرت نجوى كرم اليوم الإثنين البروفات النهائية مع فرقتها الموسيقية استعدادًا للسهرة المنتظرة في فندق الحبتور بدبي.

وشاركت نجوى كرم المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال حيث تألقت بـJumpsuit جينز، فبدت بكامل رشاقتها في لقطات عفوية نالت إعجاب الجمهور وحصدت آلاف الإعجابات.

ويعتبر حفل نجوى كرم في فندق الحبتور بدبي الأوّل لها بعد انقطاع لأكثر من 7 أشهر عن إحياء الحفلات الجماهيرية، وستقدّم خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.