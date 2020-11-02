بعد هجومها على أبطال بـ"100 وش".. كاملة أبو ذكري تختفي وتغلق حسابها

رنا صلاح الدين - أثار منشور المخرجة كاملة أبو ذكري، خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعدما اتهمت عددًا من أبطال مسلسل بـ"100 وش"، بالغرور والتعالي، والتي أكدت أنهم ممثلين مبتدئين أي ليس نجوم كبار .

وحرص عددًا من نجوم المسلسل على الدفاع عن نفسهم وأكدوا أنهم بالفعل مبتدئين لدرجة تصل أن الناس تناديهم بأسماء الشخصية التي تم تقديمها في العمل نظرًا لنجاحهم وليس بأسمائهم الحقيقية.

مصطفى درويش

زينب غريب

اسلام ابراهيم

وبالرغم من أن صناع العمل دافعوا عن أنفسهم إلى أن الجمهور وقف بجانبهم وحاولوا الدفاع عنهم، وعددًا منهم هاجم المخرجة بسبب هذا المنشور، ومن هنا قررت كاملة أن تختفي عن مواقع التواصل التواصل الاجتماعي وحرصت على إغلاق حسابها الخاص على "فيسبوك"، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.

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وكانت كاملة أبو ذكري، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

كاملة ابو ذكري

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.