بصورة نادرة وتعليق حزين.. دنيا عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها: كل سنة وأنا موجوعة من غيرك

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها بطريقة حزينة جدا، حيث نشرت صورة نادرة جمعتها بوالدتها الراحلة، خلال الاحتفال بأول عيد ميلاد لها.

الفنانة المصرية عبرت عن مدى حزنها لكون هذا هو أول عيد ميلاد لها بدون والدتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "أول مرة بدونك ،،، من عيد ميلادي الأول ،،، كل سنة وانا موجوعة من غيرك".

وكانت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز قد تذكّرت مؤخرا والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة، وذلك بعد مرور 6 أشهر على وفاتها.

ونشرت دنيا، صورة جمعتها بوالدتها ، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقة:"النهاردة فات ستة أشهر، نصف عام من غيرك، أنا مش بس فقدت أمي، أنا فقدت بنتي وصديقة عمري وحاجات كتير ما تتوصفش، أنا فقدت كل الناس لأنك كنتي كل الناس".