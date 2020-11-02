بالفيديو.. أحمد صلاح حسني: شعري وقع بسبب هذا التصرف.. وأتمنى يطلع تاني

رنا صلاح الدين - كشف الفنان أحمد صلاح حسني عن شيء يتمنى تغييره في شكله، وذلك خلال استضافته في برنامج "راجل و2 ستات" على قناة ON.

أحمد صلاح حسني قال إنه يتمنى أن ينمو شعره من جديد، وأن يكون شديد الكثافة لأنه يفتقد شعره، لافتا إلى أن شعره تساقط في فترة لعبه لكرة القدم، حيث أنه كان يهوى صبغ شعره بلون جديد كل أسبوع، وهو ما تسبب في ضعف شعره وتساقطه.

الفنان المصري كشف أنه ينتمي إلى عائلة تتمتع بكثافة الشعر، لكنه قد يكون حصل على جينات الصلع من جده لوالدته، مشيرا إلى أنه لا يتمنى تغيير أي شيء في ملامح وجهه.

ومن ناحية أخرى، استقر الفنان أحمد صلاح حسني وفريق عمل مسلسله الجديد، على وضع اسم له وهو "واقع افتراضي"، وتم وضع هذا الأسم بشكل مؤقت، ومن المقرر أن يتم تغييره ووضع أسم نهائي له قبل نهاية تصوير العمل.