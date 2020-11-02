مصطفى درويش يرد على كاملة أبو ذكري بعدما اتهمتهم بالغرور:"احنا مين أصلا؟"

رنا صلاح الدين - انتقدت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري، عددًا من الفنانين المبتدئين في مسلسل بـ"100 وش"، واتهمتهم بالغرور، وهو ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

ورد الفنان مصطفى دروش أحد أبطال المسلسل على كلام كاملة، وكتب عبر صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصيه نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم".

وأضاف:"والله والله انا ما عارف الاستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا انا اسف جدا".

مصطفى درويش

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وكانت كاملة أبو ذكري، قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.