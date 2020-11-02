بالصور.. ساندي تتحول لـ "أرملة العنكبوت" في جلسة تصوير جديدة

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية ساندي لجلسة تصوي جديدة احتفالا بعيد "الهالوين"، والذي يوافق يوم 31 أكتوبر.

ساندي شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء حزينة، وأمسكت بورود حمراء في يديها، بينما ظهر على شعرها عنكبوت كبير.

ساندي

الفنانة المصرية أطلقت على نفسها لقب "أرملة العنكبوت"، حيث علقت قائلة: "صورة بعنوان أرملة العنكبوت.. عيد هالوين سعيد".

ساندي

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وكانت الفنانة المصرية ساندي قد خضعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، وجمعت شعرها لاعلى في تسريحة مميزة.

ساندي

ساندي ظهرت في الصور وهي تمسك بفاكهة الرمان، وأرفقتها بتعليق طريف، حيث كتبت: "حد بيعرف يقشر البتاعة دي".

ساندي