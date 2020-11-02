بعد إخفاقه في أخر أفلامه هاني رمزي يعود من جديد بـ"عمر المحتار"

رنا صلاح الدين - تعاقد الفنان الكوميدي هاني رمزي على بطولة فيلم جديد، يحمل عنوان "عمر المحتار"، وهو من تأليف سامح سر الختم وشادي محسن.

وقال هاني رمزي في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أنه يقوم حاليا بالتحضيرات الأولى للعمل، مشيرا إلى أنه في إنتظار تعاقد مخرج لتولى مسئولية إخراجه، حتى يبدأون في ترشيح الأبطال المشاركين له في بطولته.

وتابع رمزي وأكد أن العمل ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ولكنه أشار إلى أنه مختلف كليا عن أعماله السابقة، الذي قدمها في السينما من قبل.

يذكر أن أخر مشاركة للفنان هاني رمزي في السينما كانت في عام 2018، وذلك من خلال فيلم "قسطي بيوجعني"، الذي شاركه بطولته كلا من الفنانين، الراحل حسن حسني، ومايا نصري، ومصطفى أبو سريع، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج إيهاب لمعي، وشهد العمل إخفاق كبير لهاني رمزي في السينما حين عرضه، حيث كانت إيراداته متواضعة للغاية.