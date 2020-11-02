صورة| نجل عمرو دياب يتعرض للهجوم.. والسبب "بيرة كورونا"

رنا صلاح الدين - تعرض عبدالله، نجل النجم الكبير عمرو دياب، للانتقادات بسبب آخر ما نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وشارك عبدالله، جمهوره بصورة التقطتها على طريقة السيلفي من خلال خاصية الـ"ستوري" بموقع "انستجرام" ظهر بأحد أماكن السهر يحتفل بمناسبة لم يكشف عنها رفقة صديق له ممسك في يده علب "بيرة كورونا"، وهو ما جعله يتعرض للانتقادات والهجوم.

وانتقاد البعض له جاء بسبب الصورة ذات نفسها التي ظهر فيها عددًا من المشروبات وقال بعض المتابعين أن هذه الأجواء يكون بها حالة من "السكر"، مما طالبوه بعدم نشر مثل تلك الصور مرة أخرى خاصة أنه ابن نجم له تاريخ كبير في عالم الفن.

نجل عمرو دياب

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ولم تكن هي المرة الوحيدة التي تعرض فيها عبدالله عمرو دياب للهجوم، فقد سبق وأثار حالة من الجدل بسبب نشر صورة له تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر من خلالها وهو ممسك بيده سيجارة.

نجل عمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته، وهي أغنية "أهي أهي"، الذي يقدمها على طريقة الدويتو مع المطربة اللبنانية إيريني بابادوبلي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".