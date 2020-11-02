بعدما اتهمتهم بالغرور.. عصابة "بـ 100 وش" يردون على كاملة أبو ذكري

رنا صلاح الدين - اتهمت المخرجة كاملة أبو ذكري عددًا من أبطال مسلسل بـ"100 وش"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا في الموسم الرمضاني الماضي، بالغرور، وهو ما دفعهم للتعليق على هذا الكلام.

الفنان مصطفى درويش علق، على حسابه بموقع "الفيس بوك": "غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصيه نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم.. والله والله انا ما عارف الاستاذه كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا انا اسف جدا".

مصطفى درويش

الفنان إسلام إبراهيم حاول تبرأة نفسه وصديقته الفنانة دنيا ماه، حيث اعاد نشر بوستر للمخرجة كاملة ابو ذكري، والذي نشرت خلاله صوة إسلا ودنيا في الجونة، وعلقت: "يا ختي على حلاوتكم"، وعلق إسلام على هذا المنشور بقوله: "أنا ودنيا براءة".

اسلام ابراهيم

وعلقت الفنانة زينب غريب، على حسابها بموقع "الفيس بوك"، بقولها: " "للجميلة الي بالنسبالي طول العمر مثل اعلي لكل حاجة واكثرهم الانسانية .. ولو في سبب اني اكون بمثل بعد ربنا فهو استاذة كاملة ربنا ميحرمنيش منك أبدا".

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زينب غريب

وكانت كاملة قد كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

كاملة ابو ذكري