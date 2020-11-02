هالة سرحان تعليقا على رقم سيارة محمد رمضان الجديدة: استحوذ علي نمبر ١

رنا صلاح الدين - استعرض الفنان المصري محمد مضان سياة جديدة اشتراها أمس، وذلك من خلال صورة نشرها، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

الفنان المصري ظهر في الصورة وخلفه سيارته، كاشفا عن قمها وهو "1111"، كما كشف عن ماركتها بقوله: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان ٢٠٢٠بلاك بادچ".

الإعلامية المصرية هالة سرحان علقت على رقم سيارة محمد رمضان، بقولها: "محمد رمضان اشتري رولز رويس جديدة بسم الله ماشاء الله الف مبروك بس الذكاء انه اختار رقم ١١١١ وبذلك استحوذ علي نمبر ١ حركة تسويقية لاسمه ذكية جدا".

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وكان قد تم الكشف عن سعر سيارة محمد رمضان الجديدة، حيث يبلغ ثمنها 2 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 8.548.434 جنيه مصري، وهو ما يعد سعر مرتفع جدا.

وأهم ما يميز موديل سيارة محمد رمضان هي البنية الهندسية التي تمنح قوة كبيرة للهيكل، إلى جانب أنه مزود بنظام دفع كامل ونظام توجيه للعجلات الأربعة.