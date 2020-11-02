السقا وكرارة يبدأون "نسل الأغراب" 21 نوفمبر المقبل

رنا صلاح الدين - يستعد الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة لبدء تصوير مسلسلهم الجديد، الذي يحمل عنوان "نسل الأغراب"، والذي من المقرر أن ينافسوا به في المارثون الرمضاني المقبل.

ويبدأ فريق عمل المسلسل تصوير يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري، في الديكور الذي يقوم مخرج المسلسل محمد سامي بمعاينتها في الوقت الحالي.

"نسل الأغراب" يشارك في بطولته إلى جوار الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة كلا من الفنانين، مي عمر، وأحمد مالك، وفردوس عبدالحميد، وأحمد السعدني، ونرمين الفقي، وإدوارد، وأحمد داش، وآخرين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، والعمل تدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية.

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" يعد التعاون الثاني بين أحمد السقا والمخرج محمد سامي دراميا، حيث سبق وتعاونا معا في مسلسل "ولد غلابة"، الذي عرض في المارثون الرمضاني قبل الماضي، بينما يعد التعاون الأول بين كرارة وسامي دراميا، ويشهد أيضا التعاون الأول بين السقا وكرارة دراميا.