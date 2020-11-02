إنجي المقدم تتعاقد على "الاختيار 2" وتبدأ التصوير في هذا الموعد

رنا صلاح الدين - تعاقدت الفنانة إنجي المقدم على المشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، الذي يقوم ببطولته الفنانين أحمد مكي وكريم عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه في المارثون الرمضاني المقبل.

وبدأ فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" تصوير أولى مشاهده أمس الأحد، وذلك في أحد الديكورات الخاصة بالعمل بمنطقة التجمع الخامس، حيث يحتاج تصويره لوقت كبير، خاصة أن عدد كبير من مشاهد المسلسل تعتمد على المعارك بين الشرطة المصرية والخلايا الإرهابية.

وبدات الفنانة إنجي المقدم في الاستعداد لبدء تصوير المسلسل، حيث أنها من المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بداية من الأسبوع المقبل.

مسلسل "الاختيار 2" يشارك في بطولته إلى جوار كلا من مكي وكريم عبدالعزيز وإنجي المقدم عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة أسماء أبو اليزيد، إضافة إلى ظهور عدد كبير من الفنانين في الأحداث كضيوف شرف، والعمل من تأليف هاني سرحان، ويخرجه بيتر ميمي.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" عرض في المارثون الرمضاني الماضي، وقام ببطولته الفنان أمير كرارة، واستطاع أن يحقق نجاح ملحوظ ومشاهدات تفاعل معها عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، حيث كان يحكي قصة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي.