"عمر المختار" يعيد هاني رمزي إلى السينما بعد غياب طويل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد غياب أكثر من عامين ونصف العام منذ قدم آخر أعماله "قسطي بيوجعني"، يعود الفنان المصري هاني رمزي إلى شاشة السينما بفيلم "عمر المختار".

وعن طول فترة غيابه على السينما، قال رمزي لـ"الخليج 365" إنه دائماً ما يبحث عن فكرة جيدة وعندما يفشل في العثور على عمل مميز يُفضِّل الغياب.

الفيلم من تأليف سامح سر الختم وشادي محسن، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد ترشيح عدد من الأبطال، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، التي تعود عليها ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة.



وأعرب رمزي عن سعادته بالمشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتم فعالياته، الجمعة الماضي.

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وقال رمزي: "فخور بمهرجان الجونة، وأرى أنه عرس سينمائي رائع، كان هناك دقة في التنظيم، وأعتبر إقامة هذا المهرجان في ظل جائحة كورونا تحدياً كبيراً، ويجب توجيه الشكر لإدارة المهرجان لحرصها الشديد على سلامة الضيوف".

أما عن مستوى الأفلام المشاركة في المهرجان، فقال: "أعجبني جداً اختيار الأفلام، وأغلبها يدور في قالب إنساني مؤثّر، وهذا يتطابق مع شعار المهرجان (سينما من أجل الإنسانية)".

وكانت أنباء ترددت عن أن هاني رمزي سيقدم جزءاً ثانياً من فيلم "غبي منه فيه" (إنتاج 2004) والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، لكن حتى اللحظة لم تتعاقد الشركة المنتجة مع أبطال العمل ولم يدخل المشروع حيز التنفيذ.