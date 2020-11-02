محمد زيدان: "الجونة السينمائي" ظهر بشكل حضاري.. و"اتجاهي للتمثيل فكرة مش وحشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب محمد زيدان، لاعب كرة القدم سابقًا، عن سعادته بحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انتهت قبل يومين، مؤكدًا أن الأحداث كانت على درجة عالية من التنظيم.

وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "القائمون على المهرجان اهتموا بكل شيء، وخرجت الدورة الرابعة بشكل جميل وحضاري في ظل التنسيق مع كل المؤسسات الحكومية"، مشيرًا أنها بداية مبشرة تؤكد قدرتنا على تنظيم أحداث كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله.

وأكدت زوجته على كلماته، معربة عن إعجابها بالمهرجان وبكل فعالياته، وبالتنسيق "كل حاجة مترتبة صح وبشكل مشرف لمصر وللعالم كله".

وأشار زيدان أنها المرة الأولى التي يحضر فيها "الجونة السينمائي"، لافتا إلى أن الفن والرياضة دائما ما يكملان بعضهما البعض، وأن عدد كبير من نجوم الكرة اتجهوا للتمثيل وآخرهم الفنان أحمد صلاح حسني.

زيدان أشار إلى تلقيه عرضًا قبل سنوات بالتمثيل، لكنه اعتذر إذ كانت كرة القدم تسيطر على كل تركيزه، موضحا أنه لا يمانع في اتخاذ هذه الخطوة الآن، لكن عليه دراستها جيدًا في البداية "مش باخد خطوات بسرعة بدون حسابها من البداية للنهاية، مبحبش اعمل حاجة ومتنجحش لازم أدرس أثرها على المدى البعيد، وأطور من نفسي".

وأضاف "الفكرة مش وحشة بس مش عايز أعمل حاجة وخلاص، لازم أكون إضافة وتكون هي بالنسبة لي إضافة، أخد منها خبرة واتعلم من اصحابي النجوم الكبار اللي بتربطني بيهم صداقة شخصية، لأنها حاجة مش سهلة وصعبة جدا".