صور| نسرين طافش بإطلالة صيفية في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية نسرين صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في الجونة. ظهرت "طافش" في الصور بإطلالة صيفية، وعلقت: "أنت الروح لروح الكون واسمك محبة". يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.

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