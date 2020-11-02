أمل حجازي: "من خان وطنه سينال عقابه من الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجمت الفنانة اللبنانية أمل حجازي زعماء لبنان، بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة التي يعيشها الشعب اللبناني.

كتبت أمل تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الناس التي خانت وطنها واتبعت زعماء سرقوا ونهبوا وأفسدوا سوف ينالون عقابهم من الله عاجلاً ام آجلاً وما اكثرهم في لبنان.. ومهما ضاقت بهم أحوالهم لا شفقة عليهم لأنهم دمروا بلد بأكمله، لولا انتم لما كان الأندال على كراسيهم".

كانت الفنانة اللبنانية أمل حجازى، أعلنت عن استعدادها لطرح عملها الديني الجديد، ونشرت عبر حسابها على تويتر صورة لها، وكتبت عليها قائلة: "انتظروا انشودتي الجديدة رسول المحبة قريباً".