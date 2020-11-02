نجل طلعت زكريا لوالده: "وحشتني أوي يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه عمر طلعت زكريا، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا رسالة مؤثرة لوالده. نشر عمر صورة تجمعهما بصحبة شقيقته إيمي طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". علق عمر على الصورة : "وحشتنا أوي يا حبيبي". ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا في 8 أكتوبر 2019، بعد مسيرة فنية كبيرة، إذ قدم عددا كبيرا من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزها "طباخ الرئيس"، "أبو العربي"، "غبي منه فيه"، "حاحا وتفاحة".

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