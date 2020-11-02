"نعم القائد".. أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد: قرة أعيننا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام ذكرى وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

نشرت أحلام صورة لزايد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "رحم الله مؤسس دولتنا وقرة أعيننا أبونا زايد طيب الله ثراه، لن يجود الزمان بمثله، كان نعم الأب ونعم القائد ونعم الزعيم، في جنات الخلد يا أبونا الغالي".

جدير بالذكر أن أحلام احتفلت مؤخرا، بمرور 25 عاما على إطلاق أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية.