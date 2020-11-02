مصطفى درويش يرد للمرة الثانية على هجوم كاملة أبو ذكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان مصطفى درويش على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري على أبطال مسلسل بـ"100 وش"، للمرة الثانية.

كتب مصطفى درويش منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "غرور ليه احنا مين اصلا احنا فعلا لسه الناس بتندهنا باسم الشخصية نفوق كده ونركز اللي عملنا هما الناس فا بلاش نخسرهم".

أضاف درويش: "والله والله انا ما عارف الاستاذة كامله بتتكلم عن مين بالظبط بس لو كنت انا منهم ومعتقدش ده خالص فا انا اسف جدا".

كان مصطفى كتب في تعليقه الأول على هجوم كاملة "أنا ليّا عتاب على حضرتك، أنتِ عارفة قيمتك عندنا كلنا، لو حد مننا غلط وحضرتك وجهتيه هيسمع الكلام وهيرجع عن اللي بيعمله".

أضاف: "حضرتك طلعتي مننا أحلى ما فينا تمثيل وإنسانيا كمان، فكان ممكن يكون الكلام بينا وبين بعض أحسن ما يكون الكل متهم بالشكل ده، والكومنتات تنزل تقول فلان وفلانة وبقينا كلنا موضع اتهام، آسف لو بقول كده بس حضرتك معودانا على قول الصراحة ما تخافش ولا تهاب من حد".

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، هاجمت أبطال مسلسلها في رمضان الماضي "بـ100 وش"، وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل (بـ100 وش)، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه؟ إنتم مين أصلا؟ كلنا مين أصلا؟ دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

وحقق مسلسل "بـ 100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.