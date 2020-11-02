أحمد فلوكس ينشر صورة بصحبة زوجته: "اختر شريكك بعناية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة بصحبة زوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
علق "فلوكس" على الصورة: "اختر شريكك بعناية، لتعش معه قصة حب فاخرة، فالحياة مليئة بالعقبات والمنغصات، فلا تزيدها بشريك يعكر حياتك طيلة العمر، واختار حضن الحياة".
وكان "فلوكس"، فاجأ الجميع في نهاية سبتمبر الماضي، بخبر عودته لزوجته الأولى "رابيا"، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة واضحة منه لرجوعهما.
وانفصل أحمد فلوكس عن زوجته منذ سنوات، دون أن يؤثر ذلك على علاقتهما، رغم إقامة الزوجة خارج مصر، وكانا على اتصال بشكل دائم.
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