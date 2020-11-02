"بنت البلد الجدعة".. مجدي كامل يهنئ دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان مجدي كامل، الفنانة دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها، الموافق أمس 1 نوفمبر. نشر "كامل" صورة تجمعهما بصحبة زوجته الفنانة مها أحمد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا دنيا وعقبال مليون سنة بنت البلد الجدعة اختي وصديقتي العزيزة ربنا يزيدك ويحميكي ويحرسك". ومن ناحية أخرى شاركت دنيا عبدالعزيز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان روجينا، أحمد زاهر، محمد علاء، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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