في 5 أيام.. إيرادات "الصندوق الأسود" تتجاوز مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "الصندوق الأسود" على إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائي 28 أكتوبر الجاري، وحقق الفيلم أمس الأحد 1 نوفمبر 230 ألفًا و67 جنيها.

وعلى مدار خمسة أيام، نجح "الصندوق الأسود" في تحقيق إيرادات مرتفعة، في ظل الالتزام بالنسبة المُحددة في "السينمات" لاستقبال الجمهور، ووصل إجمالي إيراداته 2 مليون و164 ألفًا و384 جنيهًا.

"الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة. إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري.