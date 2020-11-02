تراند اليوم : إصابة الفنانة شيماء سبت بفيروس كوورنا

أعلنت الممثلة البحرينية شيماء سبت عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو قالت فيه:"سويت فحص حق كوفيد-19 وللأسف طلعت نتيجتي إيجابية يعني مصابة، الحمدلله على كل حال اللهم لا إعتراض".
وأضافت:"كل اللي محتاجته منكم حبايب قلبي ومتابعيني دعائكم، أتمنى تدعولي من قلبكم دعوة حلوة مثلكم، والله يشفيني ويشفي كل غالي عندكم ويشفي كل مريض ويا رب إنشالله هذي أزمة وبتعدي".
وعلّقت على الفيديو بالقول:"الحمدالله على كل حال"، وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ تمنوا لها السلامة والتعافي بشكل سريع.