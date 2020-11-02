بعد إعادة طرحها.. تامر حسني يحقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة بأغنية "بألف سلامة"

سجل الفنان تامر حسني، بأغنيته الجديدة "بألف سلامة"، أكثر من 3 مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات : تامر حسين، ألحان :محمد يحيى، توزيع و ميكس:يحيى يوسف، ويقول مطلعها"مش عَجباني المُعامله و النيه باينالي

خلاص مَتقولش حاجه إحنا الكلام بينا إنتهى أنا شوفت الصوره كامله قُدامي واضحالي مَتجيش في طريقي تاني إمشي و خلاص خِلصت بقى ".

تم إعادة طرح الأغنية أمس الأحد، وذلك بسبب مشكلة تقنية فيها، بعد

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تصدرها المركز الأول على "يوتيوب".

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أغنية "بألف سلامة" هي الأغنية الرابعة من ألبوم "خليك فولاذي" حيث طرح تامر في وقت سابق "اختراع، مابطلناش احساس، فجأة افترقنا"، عبر "يوتيوب"، وحققت نسب مشاهدة عالية فور طرحها، ومن المتوقع طرح الألبوم كاملاً خلال الأيام القليلة الماضية.