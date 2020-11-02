بعد اتهام أبطال بـ 100 وش بالغرور.. محمد علي رزق: بلاش السكينة تسرقكوا

وجه الفنان محمد علي رزق، رسالة لزملائه في الوسط الفني بعد هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري على أبطال مسلسل "بـ 100 وش" واتهامهم بالغرور، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "رزق" عبر صفحته قائلًا: "كونك لما بتمشي في الشارع الناس بتعرفك، ده علشان مهنتك كممثل بتطلب ظهورك على شاشة السينما أو التليفزيون، فالناس بتعرف وشك.. مش علشان أنت أهم من باقي الناس أو أحسن من باقي الناس".

وتابع: "بدليل إن أي حد بيعمل شوية ڤيديوهات عاليوتيوب سواء محتواها حلو أو وحش بيبقى وشه معروف للناس برضه فبلاش السكينة تسرقكوا.. صباح الخير".

وكتبت المخرجة كاملة أبو ذكري قائلة: "أنا عرفت وسمعت واتأكدت، إن في بعض الممثلين المبتدئين المشاركين في مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع الخاص بالمسلسل شافوا نفسهم، وسيطر الغرور على تصرفاتهم".

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وأضافت: "عايزة أقولكم خسارة، لأن الغرور مقبرة الفنان زي ما قالنا المخرج الكبير

"يوسف شاهين"، ده انتم لسه الناس ما تعرفش حتي أساميكم الحقيقية، وإن بتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قمتوا بتقديمها، والغرور من الممكن يقتلكم ويقضي عليكم، وغرور ليه.. انتم مين أصلًا، كلنا مين أصلًا ".

وأشارت: "الدكتور الكبير مجدي يعقوب شخصية متواضعة، ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، وده يبقى مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدينا جميعًا".

جدير بالذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" تم عرضه في رمضان الماضي وحظى بنجاح جماهيري كبير، بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، دينا ماهر، تأليف أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.