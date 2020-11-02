غدًا.. فريق فويس يُحيي حفلًا غنائيًا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي

يستعد فريق فويس لإحياء حفل غنائي، مساء غدٍ الثلاثاء، 3 نوفمبر، وذلك على خشبة مسرح النهر، فى تمام الساعة السابعة مساءً.

من المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني، التي يحبها

ويتفاعل معها جمهوره على خشبة المسرح.

يشار إلى أنه تم إنشاء فرقة Voice فى شهر أبريل 2016، على يد إسلام جاد، عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية،

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بفرقة الموسيقى العربية، ومعد فى البرامج الغنائية والمواهب فى لبنان.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ25%، مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أي زائر من دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.