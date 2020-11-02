أحيا النجم أحمد سعد، حفلًا غنائيًا ضخمًا لصالح نقابة المهن العلمية، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة، بحضور عدد كبير من الشاب من الجنسين.
حضر "سعد" بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وكانت في استقبالهما شيرين الزيني، وبمجرد صعوده على خشبةالمسرح تعالت عبارات الترحيب والإعجاب، وحرص بعدها على توجيه كلمة شكر للجمهور، ووجه التحية لأهل الأسكندرية.
أشعل سعد الحفل بالكثير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "بحبك يا صاحبي" من مسلسل
الحفل من تنظيم "برفكت إيفنتس" ويستعد سعد لإطلاق أغنية "دويتو" مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، وأكد أنها ستكون مفاجأة يستمتع بها الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحمد سعد يتألق بحفل ضخم لنقابة المهن العلمية بالأسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.