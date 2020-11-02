بالصور.. أحمد سعد يتألق بحفل ضخم لنقابة المهن العلمية بالأسكندرية

أحيا النجم أحمد سعد، حفلًا غنائيًا ضخمًا لصالح نقابة المهن العلمية، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة، بحضور عدد كبير من الشاب من الجنسين.

حضر "سعد" بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم، وكانت في استقبالهما شيرين الزيني، وبمجرد صعوده على خشبة

المسرح تعالت عبارات الترحيب والإعجاب، وحرص بعدها على توجيه كلمة شكر للجمهور، ووجه التحية لأهل الأسكندرية.

أشعل سعد الحفل بالكثير من أغانيه الشهيرة المميزة منها "بحبك يا صاحبي" من مسلسل

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يونس ولد فضه، "ابن الأصول" من مسلسل الفتوة، "الجدعنة"، "يا تمر حنه".. وغيرها مما قدمها، بناء على رغبات الجمهور على مدى قرابة الساعتين.

الحفل من تنظيم "برفكت إيفنتس" ويستعد سعد لإطلاق أغنية "دويتو" مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، وأكد أنها ستكون مفاجأة يستمتع بها الجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة.