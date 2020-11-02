بطريقة بشعة..شاب يحاول حرق والدته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ 4 دقائق

حاول شاب كويتي إحراق والدته، من خلال القيام بإضرام النيران في منزلها، أثناء تواجدها داخله، قبل أن يلوذ بالفرار ، حسب ما أفادت صحيفة الراي المحلية، صباح اليوم الاثنين.

وبحسب الصحيفة ”استنجدت والدة الشاب بالأجهزة الأمنية، التي توجهت إلى موقع الحادثة لمعاينة المكان والكشف عن ما تعرَضت له السيدة التي قالت، إن ابنها حاول حرق المنزل من خلال إشعال النار بمادة صلبة سريعة الاشتعال، وألقاها داخل المنزل قبل أن يتلف السور ومن ثم يلوذ بالفرار“.

وأكدت السيدة بحديثها الذي نقله مصدر أمني للصحيفة، أن ”النيران اندلعت بأجزاء من الديوانية، وقد عاينت ”الأدلة الجنائية“ المكان وتم بناءً عليه تسجيل قضية حرق عمد ضد الشاب“.

وأشار المصدر الأمني أنه ”تم إحالة القضية إلى رجال المباحث لضبط الشاب وإحضاره، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.