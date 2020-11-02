هذه الدولة العربية يقطنها 82763 ثريّاً.. ومجمل ما يمكلون “825 مليار دولار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ 36 دقيقة

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث أصحاب الثروات الفائقة المقيمين على أراضيها حتى نهاية يونيو الماضي.

وبلغ عدد أصحاب الثروات الفائقة في الإمارات 82763 شخصاً، بقيمة ثروات 825 مليار دولار.

وصاحب الثروة الفائقة هو من يمتلك أصولا مالية سائلة بخلاف منزله الذي يسكن فيه، تتجاوز قيمتها مليون دولار، بحسب بيانات شركة «نيو وورلد ويلث»، المتخصصة بأبحاث الثروات، نقلا عن صحيفة “البيان” الإماراتية.

وتشير الإحصائيات إلى أن 214 مليونيراً يعيشون في الإمارات، بقيمة أصول مملوكة لكل منهم 100 مليون دولار فأكثر، و3410 مليونيرات، بأصول تتجاوز 10 ملايين دولار، و79100 مليونير بأصول تتجاوز مليون دولار.

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وجاءت إسرائيل في المركز الثاني، بأصول 744 مليار دولار، ثم السعودية بأصول قيمتها 482 مليار دولار.

وتصدرت مدينة دبي لمدن المنطقة في قيمة الثروات، حيث بلغت الأصول المملوكة لذوي الثروات الفائقة المقيمين، حتى نهاية يونيو الماضي، 491 مليار دولار.

وتوزع ذوي الثروات الفائقة في دبي، على 2310 مليونيرات بقيمة أصول إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار لكل منهم، و49400 مليونير بأصول تتجاوز مليون دولار لكل منهم.

وفي تقرير سابق، صُنفت الإمارات في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في استقطاب الأشخاص فائقي الثراء خلال عام 2019، واستقبلت في العام الماضي 1300 شخص من ذوي الثروات الفائقة، بنمو 2%.