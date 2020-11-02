وفاة المراسل والكاتب البريطاني روبرت فيسك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:14 مساءً - منذ ساعتين

توفي المراسل والكاتب البريطاني الشهير، روبرت فيسك، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد نقله إلى المستشفى إثر إصابته بسكتة دماغية، يوم الجمعة، بحسب ما ذكر تقرير في صحيفة “آيرش تايمز”.

وأفاد مصدر في صحيفة الـ”إندبندنت” البريطانية بنبأ وفاته، بعد دخوله المستشفى بوقت قليل.

وعمل فيسك كمراسل لشؤون الشرق الاوسط لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية لحوالي عشرة عقود من الزمن، وحاز على جوائز عدة، شمل ذلك جائزة أورويل للصحافة، وعدة انتصارات في جوائز الصحافة البريطانية في فئتي المراسل العالمي للعام، والمراسل الأجنبي للعام.

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وأقام فيسك في بيروت بلبنان، وأمضى أكثر من أربعين عاما يغطي الحروب في المنطقة، خصوصا في لبنان وسوريا، إضافة إلى الاجتياحات الإسرائيلية للبنان والحرب العراقية الإيرانية، واحتلال صدام للكويت، والحرب الأهلية بالجزائر، والاحتلال الأمريكي للعراق، والثورات العربية في العام 2011.

ولفيسك سجل طويل في تغطية الاضطرابات خارج منطقة الشرق الأوسط أيضا، حيث واكب اضطرابات إيرلندا الشمالية في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتوجه بعدها إلى البرتغال لتغطية ما يعرف بـ”ثورة القرنفل”.

ويذكر أن فيسك كتب أطروحته للدكتوراه عن “حياد إيرلندا” خلال الحرب العالمية الثانية، وصدرت له عدة كتب أبرزها “الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة” بثلاثة مجلدات، و”ويلات وطن”، وهو كتاب عن لبنان، الذي عاش فيسك فيه مدة طويلة من حياته.