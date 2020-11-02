سيد رجب ورياض الخولي مع محمد رمضان في "موسى"

رنا صلاح الدين - أصبح تواجد النجم محمد رمضان، في كل موسم رمضاني رسمي، حيث يخوض السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل يحمل اسم "موسى"، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة سمية الخشاب.

وانضم الفنان رياض الخولي والفنان سيد رجب، للمسلسل وجاري ترشيح باقي النجوم المقرر مشاركتهم في العمل من أجل البدء في التصوير الفترة المقبلة.

ولم تكن هي المرة الأولى التي يشارك فيها سيد رجب مع الفنان محمد رمضان، فقد سبق وظهرا سويًا في مسلسل "نسر الصعيد"، وفيلمي "عبده موتة"، و"جواب اعتقال".

مسلسل "موسى" بطولة النجم محمد رمضان، وانضم حتى الآن للعمل كل من سمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

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على جانب آخر يشارك الفنان سيد رجب في مسلسل "تقاطع طرق"، التي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، وتخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.

المسلسل يشارك فيه كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف، وآخرين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

بينما خاض النجم رياض الخولي، الدراما الرمضانية الماضية بمسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته النجم ياسر جلال، واستطاع أن يلاقي ردود أفعال إيجابية من الجمهور.