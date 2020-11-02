مراد مكرم لأبطال "بـ 100 وش": احسنوا معاملة الناس وأنتوا طالعين لأنكم هتقابلوهم وانتوا نازلين

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري مراد مكرم نصيحة لأبطال مسلسل "بـ 100 وش"، بعدما اتهمت المخرجة كاملة أبو ذكري بعضهم بأنهم أصابهم الغرور.

مراد مكرم قال في نصيحته لهم: "بخصوص البوست بتاع غرور بعض الممثلين الشباب إلي طلعوا مع الأستاذة كاملة أبو ذكري... عندي نصيحة واحدة، احسنوا معاملة الناس وأنتوا طالعين سلم النجومية لأنكم هتقابلوهم تاني وانتوا نازلين ولو كانت بتدوم لحد ما كنتش وصلتلكوا ربنا يصلح الحال".

مراد مكرم

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري قد عبرت عن استيائها الشديد، واتهمت عددًا من أبطال مسلسل بـ"100 وش"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا في الموسم الرمضاني الماضي، بالغرور.

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وكتبت كاملة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"عرفت وًسمعت و إتأكدت، إن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل بـ 100 وش، بعد النجاح الفظيع المريع للمسلسل شافوا نفسهم، والغرور سيطر على تصرفاتهم".

وتابعت:"عايزة أقولكم خسارة، الغرور مقبرة الفنان زي ما قلنا يوسف شاهين، ده إنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية، وبتشاور عليكم بإسم الشخصية اللي قدمتوها، الغرور ممكن يقتلكم، وغرور ليه".

وأضافت:"إنتم مين أصلا، كلنا مين أصلا، دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض، مجدي يعقوب بجلالة قدره، وربنا يهدي".

كاملة ابو ذكري