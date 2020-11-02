بعد حذفها وإعادة نشرها.... تامر حسني يتفوق ويتخطى بأغنية "بألف سلامة" هذا الرقم

رنا صلاح الدين - فاجئ النجم تامر حسني، الجمهور أمس الأحد بحذف أغنيته الجديدة "بألف سلامة" رغم اقترابها من تخطي المليون الثاني عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" في أٌقل من 24 ساعة.

وقرر تامر، حذف الأغنية وإعادة نشرها بسبب مشكلة تقنية، واستطاعت أن تحقق رقم أكبر وهو 3 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان الفنان تامر حسني قد كتب أمس على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "نهاركم كله خير أكيد فرحان بإستقبالكم الرائع لأغنية بألف سلامه وأكيد مبسوط انها في ساعاتها الأولى متصدره التريند برقم ١ و انها حققت المركز ال ٣٣ على مستوى العالم".

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وأضاف: "ولكن الأغنية على يوتيوب فيها مشكله تقنيه محسوسه لبعض الناس، و انا من إمبارح بعمل كل المحاولات لتبديل النسخه على يوتيوب و لما لقيتها هتاخد وقت قررت أنا والشركه المنتجه إعادة نشر الأغنيه مره أخرى ارضاءً للجميع دا حقكم عليا وعلينا كلنا انا وصناع العمل المحترمين".

واختتم كلامه، بقوله: "مش هوصيكم بقى.. عايزين نسمعها تاني كتير.. نهاركم جميل زيكم، أسيبكوا تستمتعوا بالنسخه الجديده و لينك الجديد في ال bio".

أغنية "بألف سلامة" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيي، و توزيع وميكس يحيي يوسف، و ماستر جلال حمداوي.