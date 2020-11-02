بعد اتهام كاملة أبو ذكري لأبطال " بـ 100 وش" بالغرور.. إيمان السيد: مش عارفة مين فينا اللي غلط

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة المصرية إيمان السيد على اتهام المخرجة كاملة أبو ذكري عددا من أبطال مسلسل "بـ 100 وش" بالغرور.

إيمان السيد كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "بمناسبة البوست بتاع كاملة ابو ذكري: (عن إنها سمعت ان بعض الممثلين اللي كانوا معاها أصابهم الغرور وكدا) لما بشوف حد من الزملا اللي لسة بيبتدوا وعمل حاجة الناس اتكلمت عليها أو اشتغل في عمل نجح مع الناس واشوف أسلوبه في التعامل في لوكيشن التصوير مع الناس وخاصة لو معانا حد مبتدئ (زيه أو زيها شخصياً من فترة مش بعيدة) وخصوصا لما اكون اشتغلت مع الشخص دا قبل النقلة النوعية دي واشوف الفرق في التصرفات والتعالي على الناس، انا مش بابقى عارفة مين فينا اللي غلط".

ايمان السيد

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وأضافت: "طول عمري الناس بيقولولي حِسي باللي انتي فيه (من أول ماظهرت) وياما اتكتب عني حلو كتييير مسرح وسينما وتلفزيون من ناس كبار، من اول ناس قالت اني كنت سبب في نجاح قناة كاملة، (وكان مجلس إدارة القناة بيشترط وجودي لعمل أي جزء جديد وكنت لو اشترطوا اني اطلع في مالايقل عن ١٥ حلقة من ال ٢٠ بطلب اني اطلع في ٧ حلقات فقط بس تكون افكارهم كويسة)، مروراً بالسنة اللي عملت فيها أهل كايرو وزهايمر وبيت العيلة والآنسة مامي وغيرهم".

وتابعت: "وشوفت ردود أفعال حلوة كتير على شغلي من قبل السوشيال ميديا مايكون لها تأثير بالشكل دا، وحاجات كتير الحمدلله عملتها وردود أفعال شوفتها وعمري أسلوبي ما اختلف حتى لو بعض الناس مش بتقدر دا، وبجد مش عارفة مين فينا اللي غلط؟ .. لكن اللي انا اعرفه اني انا شخصياً مش هابقى مرتاحة لو اتعاملت غير بطبيعتي".

كاملة ابو ذكري