شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سيف الدين تشارك فى مسلسل "هى" وتجسد دور فتاة شعبية متطلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة حسناء سيف الدين في بطولة مسلسل "هي" مع المخرج محمد النقى، حيث بدأت تصوير مشاهدها في العمل قبل أسبوعين، وتجسد في العمل شخصية "سنية عراوي" فتاة بسيطة، تسكن في منطقة شعبية، تعمل في مصنع ملابس، طموحاتها أكبر من مستواها الاجتماعي والثقافي والمادي ولكنها تصمم على تحقيق أهدافها مهما كان الثمن مستخدمة مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، وهذا يسبب لها الكثير من المشاكل.



حسناء سيف الدين فى مسلسل هى

وقالت حسناء سيف الدين لـ"الخليج 365" أنها صورت الأسبوع الأول في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والأسبوع الثانى داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، مشيرة إلى إنها احبت شخصية "سنية" لأنها صعبة وملونة ومركبة كما أنها بعيدة تماماً عن شخصيتها الحقيقية.

مسلسل "هى" من نوعية أعمال الـ 60 حلقة ومقرر عرضه فى ديسمبر المقبل، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

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حسناء سيف الدين والمخرج محمد النقلى

مسلسل "هي" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر ريحانة، منة فضالى، حجاج عبد العظيم، حسناء سيف الدين، ومنة فضالى، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبى، محمود عزت، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى.

وكان آخر أعمال حسناء سيف الدين كان مسلسل الصعيدي "البيت الكبير 2" الذي لعبت فيه دور فتاة صعيدية اسمها سينا تعمل في الموالد.وشاركت فى بطولة العمل إلى جانب لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وداليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.