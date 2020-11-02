شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور نادرة من ألبوم الراحل سامى العدل فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامى العدل، حيث أنه من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمدينة المنصورة، ودرس سامى العدل التمثيل فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبعد تخرجه عمل فى مسرح التليفزيون وجسد أول دور له فى فيلم كلمة شرف،لكن كان يراوده فكرة الإنتاج من حين إلى آخر حتى قرر إنشاء شركة "العدل فيلم" فى منتصف الثمانينيات.

وكان فيلم "حقد امرأة" أول أفلامه الإنتاجية، لكن لم يتوقف حلمه عند ذلك فالحلم الحقيقي كان تكوين إمبراطورية فنية تضمه هو وأخوته واستطاع تحقيق هذا الحلم أيضا وكونوا شركة "العدل جروب".

ومن أشهرأعماله في السينما" حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات" أما المسلسلات: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".

استطاع أن يكتشف العديد من النجوم ويقدمهم للساحة الفنية، فهو أول من قدم الفنان مصطفى قمر فى السينما، ولم يكن مصطفى قمر هو الوحيد بل قدم سامى العدل أيضا الفنان مصطفى شعبان من خلال فيلم "خلى الدماغ صاحى"، وكذلك قدم الفنان أحمد عيد والفنان فتحى عبد الوهاب فى فيلم وثائقى، ورحل سامى العدل 10 يوليو 2015 وكانت أخر وصاياه لصناع السينما فى مصر هى أن ينتجوا أعمالًا هادفة ولها مضمون ولابد أن يدركوا أنهم يخاطبون جمهورا واعيا وذكيا أن يقبل على سلعة سيئة.





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