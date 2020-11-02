شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تشجع جمهورها للتصويت: أصوت لأمريكا وأدعم بايدن .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت النجمة العالمية ليدي جاجا دعمها للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، ونشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، فيديو لها تقول به :" أنا أصوت لصالح أمريكا، مما يعني أنني أصوت لجو بايدن "وإذا كنت تعيش في مينيسوتا أو بنسلفانيا أو جورجيا أو ميشيجان أو فلوريدا أو أريزونا ، فأنا أشجعك على التصويت".

وكانت النجمة العالمية ليدي جاجا، قد نشرت صورة لها برفقة جو بايدن، معلقة :"هذه صورة لي في ولاية بنسلفانيا عندما كنت أعيش في لانكستر. أنا أحب هذه الدولة. انا هنا الان! هذا المكان مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة.. جو بايدن صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه البلاد ليعيدنا معًا. # التصويت # بايدن".

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وأدلت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي ينافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أعلنت مشاركتها في الانتخابات عبر خدمة البريد.

وشاركت ليدي جاجا جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة لها خلال إدلاء صوتها في الانتخابات الأمريكية، معلقة: "الاقتراع هنا! إنه- VoteEarlyDay! – يوم التصويت المبكر- اليوم المثالي للانضمام إلى 46 مليون شخص أدلوا بأصواتهم بالفعل في انتخابات 2020. ضع خطتك للتصويت مبكرًا الآن!".

وفي وقت سابق، حثت المغنية العالمية الأمريكية ليدي جاجا جمهورها على المشاركة في المبادرة التطوعية لحماية الانتخابات الأمريكية ومساعدة الناخبين خلال الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في الولايات المتحدة غدا 3 نوفمبر الجاري.